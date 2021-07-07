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Пензенский регбийный клуб примет участие в Суперкубке Европы

11:48 | 07.07.2021 | Спорт

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Пенза, 7 июля 2021. PenzaNews. Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» примет участие в Суперкубке Европы (The Rugby Europe Super Cup) — новом соревновании, которое стартует осенью 2021 года.

Пензенский регбийный клуб примет участие в Суперкубке Европы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом сезоне за титул победителя поборются восемь клубов.

В Восточной конференции выступят «The Black Lion» (Грузия), «The Tel-Aviv Heat» (Израиль), «Енисей-СТМ» и «Локомотив-Пенза» (Россия); в Западной — «The Brussels Devils» (Бельгия), «The Delta» (Нидерланды), «The Lusitanos» (Португалия) и «The Castilla y Leon Iberians» (Испания).

Матчи групповой стадии планируется провести в период с 17 сентября по 12 декабря. Две лучшие команды из каждой конференции пройдут в полуфинал, который состоится в апреле 2022 года, а решающий этап намечен на май.

Формат проведения игр дома и на выезде предполагает, что Пенза впервые примет матчи клубного евротурнира.

По словам главного тренера РК «Локомотив-Пенза» Александра Янюшкина, это значимое событие в истории пензенского регби.

«Суперкубок Европы даст игрокам «Локомотива», которые по тем или иным причинам не привлекаются в национальные сборные России или других стран, ценный опыт выступления на международном уровне. Кроме того, это прорыв и для региона в целом. Еще ни разу наши болельщики не имели возможности увидеть, как пензенская команда у себя дома играет в клубном евротурнире», — цитирует наставника пресс-служба клуба.

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