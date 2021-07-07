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Афремова, Аблязин, Горбунова и Близнюк поедут на Олимпиаду в Токио

13:30 | 07.07.2021 | Спорт

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Пенза, 7 июля 2021. PenzaNews. Наталья Афремова, Денис Аблязин, Анастасия Горбунова и Анастасия Близнюк, выступающие за Пензенскую область в основном или параллельном зачете, вошли в числе 335 спортсменов в окончательный состав олимпийской команды России для участия в Играх в Токио. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Олимпийского комитета России.

Афремова, Аблязин, Горбунова и Близнюк поедут на Олимпиаду в Токио. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, больше всего спортсменов в команду делегировали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан.

22-летняя Наталья Афремова будет бороться за награды в велоспорте-ВМХ. Она представляет только Пензенскую область.

28-летний Денис Аблязин будет претендовать на медали в спортивной гимнастике. Параллельным зачетом он выступает за Москву.

27-летняя Анастасия Горбунова поборется за победу в триатлоне. Параллельным зачетом она выступает за Ростовскую область.

27-летняя Анастасия Близнюк будет вести борьбу за олимпийские медали в художественной гимнастике. Спортсменка представляет Москву и выступает за Пензенскую область параллельным зачетом.

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