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Нападающий Дмитрий Желнеровский пополнил состав пензенского «Дизеля»

09:30 | 13.07.2021 | Спорт

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Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. 27-летний нападающий Дмитрий Желнеровский пополнил состав пензенского «Дизеля», выступающего в Высшей хоккейной лиге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Нападающий Дмитрий Желнеровский пополнил состав пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дмитрий — воспитанник минской школы хоккея. Взрослую карьеру начинал в местной «Юности». Помимо минского клуба, выступал в ВХЛ за карагандинскую «Сарыарку», в составе которой в сезоне 2018–2019 стал обладателем Кубка Петрова. Всего на счету форварда в ВХЛ 172 матча и 54 очка (25 голов и 29 передач), коэффициент полезности +23», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сезон 2020–2021 годов Дмитрий Желнеровский провел в «Сарыарке».

«В чемпионате Казахстана сыграл 45 матчей, набрал 17 очков (5 голов, 12 передач), коэффициент полезности +11», — уточняется в сообщении.

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