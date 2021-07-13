Нападающий Дмитрий Желнеровский пополнил состав пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. 27-летний нападающий Дмитрий Желнеровский пополнил состав пензенского «Дизеля», выступающего в Высшей хоккейной лиге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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«Дмитрий — воспитанник минской школы хоккея. Взрослую карьеру начинал в местной «Юности». Помимо минского клуба, выступал в ВХЛ за карагандинскую «Сарыарку», в составе которой в сезоне 2018–2019 стал обладателем Кубка Петрова. Всего на счету форварда в ВХЛ 172 матча и 54 очка (25 голов и 29 передач), коэффициент полезности +23», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сезон 2020–2021 годов Дмитрий Желнеровский провел в «Сарыарке».

«В чемпионате Казахстана сыграл 45 матчей, набрал 17 очков (5 голов, 12 передач), коэффициент полезности +11», — уточняется в сообщении.