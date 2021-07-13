Двое игроков пензенского «Дизеля» пройдут просмотр в клубах КХЛ Спорт

Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. Двое нападающих пензенского «Дизеля» пройдут предсезонные сборы в клубах КХЛ: Максим Колмыков — в череповецкой «Северстали», Никита Ли — в ХК «Сочи». Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Дизеля».

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«По итогам предсезонных сборов будет принято решение, останутся ли игроки в Пензе или сменят клубную прописку», — отмечается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что Максим Колмыков является воспитанником пензенского хоккея, за три сезона в составе «Дизеля» он выходил на лед в 155 матчах, в которых заработал 60 результативных баллов (25 голов и 35 передач), коэффициент полезности составил +17.

«Никита Ли — воспитанник московской школы хоккея. За годы карьеры на взрослом уровне отыграл 62 матча в КХЛ, защищая цвета «Спартака». В ВХЛ защищал цвета воскресенского «Химика», дмитровской «Звезды-ВДВ», нефтекамского «Тороса», «Дизеля». Суммарно в ВХЛ провел 172 матча, которых набрал 56 очков (31 гол и 25 передач), коэффициент полезности +10», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что за «Дизель» Никита Ли провел 111 встреч, в которых набрал 49 очков (27 голов и 22 передачи), коэффициент полезности составил +23.