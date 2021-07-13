Нападающий Антон Ковалев перешел в пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. Нападающий Антон Ковалев будет играть за пензенский «Дизель», выступающий в Высшей хоккейной лиге, в сезоне 2021–2022 годов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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В нем поясняется, что спортсмен является воспитанником омской школы хоккея, начинал карьеру в местном «Авангарде».

«На взрослом уровне провел за омский клуб 24 матча в КХЛ, в которых набрал 2 очка (гол и передача)», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в ВХЛ хоккеист выступал за «Сарыарку» из Караганды, «Югру» из Ханты-Мансийска, «Ижсталь» из Ижевска, учалинский «Горняк» и ХК «Тамбов».

«Суммарно провел в ВХЛ 106 матчей, в которых набрал 36 результативных баллов (18 голов и 18 передач), показатель полезности +9», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что минувший сезон Антон Ковалев начинал в «Горняке», где провел 13 матчей и набрал 2 (1+1) очка, коэффициент полезности составил 0, а затем он перешел в ХК «Тамбов», где принял участие в 27 встречах, набрал 12 (6+6) очков при коэффициенте полезности -1.