К предсезонным сборам в составе пензенского «Дизеля» приступили 34 хоккеиста Спорт

Пенза, 14 июля 2021. PenzaNews. 34 игрока приступили к тренировкам в рамках предсезонных учебно-тренировочных сборов пензенского хоккейного клуба «Дизель». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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В их числе — вратари Денис Костин, Андрей Суханов и Сергей Чигров.

Также в составе «Дизеля» к предстоящему сезону готовятся защитники Роман Авдюшкин, Антон Антонов, Владислав Воропаев, Дмитрий Киселев, Михаил Козлов, Богдан Конюшков, Виталий Люлько, Андрей Миронов, Антон Савельев, Егор Цветков, Егор Шептухин и Евгений Яргаев.

Кроме того, в сборах участвуют нападающие Егор Алексеев, Антон Андриянов, Егор Антонов, Руслан Ахметвалиев, Михаил Балашов, Денис Горбунов, Владимир Джиг, Семен Ефремов, Дмитрий Желнеровский, Павел Здунов, Кирилл Казаков, Антон Ковалев, Кирилл Лебедев, Никита Любишкин, Андрей Мнихович, Кирилл Монахов, Илья Павлюков, Данила Платонов и Антон Пачин.

Некоторые спортсмены находятся на просмотровых контрактах.