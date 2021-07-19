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Стартовый матч ЧР по регби пройдет в Пензе без зрителей

09:05 | 19.07.2021 | Спорт

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Пенза, 19 июля 2021. PenzaNews. Стартовый матч чемпионата России по регби сезона 2021–2022 годов, который состоится на стадионе «Первомайский» в Пензе в предстоящую субботу, 24 июля, пройдет без зрителей из-за ограничений, действующих в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте клуба «Локомотив-Пенза», которому в этот день предстоит встреча со столичным «Динамо».

Стартовый матч ЧР по регби пройдет в Пензе без зрителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые болельщики! Мы знаем, с каким нетерпением вы ждали начала нового сезона. Мы всегда рады видеть вас на трибунах и ощущать вашу поддержку. К сожалению, есть обстоятельства сильнее нас. Согласно поправкам к постановлению губернатора о введении режима повышенной готовности на территории региона, присутствие зрителей на матче 24 июля не представляется возможным», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что для болельщиков будет организована прямая трансляция игры.

«Верим, что в скором времени у вас будет возможность прийти на «Первомайский», — добавляется в сообщении.

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