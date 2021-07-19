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Мухин прокомментировал ход предсезонной подготовки пензенского «Дизеля»

18:07 | 19.07.2021 | Спорт

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Пенза, 19 июля 2021. PenzaNews. Главный тренер пензенского хоккейного клуба «Дизель» Евгений Мухин прокомментировал ход предсезонной подготовки спортсменов.

Мухин прокомментировал ход предсезонной подготовки пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Команда по сравнению с тем сезоном новая. С прошлого года осталось всего восемь человек. Сейчас завершился втягивающий период, с этой недели стартовал период базовый: закладываем «фундамент» на сезон, начинается серьезная работа в физическом плане, а еще через неделю выходим на лед и начнутся совместные тренировки с «землей». Впереди товарищеские игры, один турнир, после чего — старт чемпионата», — сказал он.

Евгений Мухин отметил, что многие хоккеисты друг друга знают, некоторые играли вместе в других командах.

«Наша тренерская задача — организовать, создать боеспособный коллектив, который способен решать поставленные задачи. Я думаю, ребята все рабочие, мы справимся», — заявил наставник.

По его словам, основной состав сформирован.

«Есть и хорошие молодые ребята, и ветераны, которые прошли хорошую школу, что-то завоевали в жизни. От них будет многое зависеть в плане создания коллектива», — пояснил он.

Евгений Мухин уточнил, что в сборах участвуют восемь воспитанников пензенского хоккея из молодежной команды.

«Думаю, будем их привлекать по ходу сезона, но сейчас пока не могу сказать. Выйдем на лед, все будет видно. Лед все покажет», — цитирует наставника пресс-служба ХК «Дизель».

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