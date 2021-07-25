Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» начал сезон с победы Спорт

Пенза, 25 июля 2021. PenzaNews. Клуб «Локомотив-Пенза» одержал победу над московским «Динамо» в стартовом матче чемпионата России по регби сезона 2021–2022 годов.

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Как сообщает пресс-служба Федерации регби России, начало игры, состоявшейся в Пензе в минувшую субботу, 24 июля, выдалось не лучшим для дебютантов. На 2-й минуте крайний трехчетвертной команды Максим Шевцов получил желтую карточку за умышленную игру вперед. Почти сразу же «Локомотив» воспользовался преимуществом — первую попытку чемпионата России нового сезона занес Александр Гудок.

К 20-й минуте пензенский клуб занес еще две попытки. Их авторами стали Вадим Жарков и Виктор Гресев, а потом еще и Илья Бабаев положил попытку по флангу, а Сергей Янюшкин — по центру. Капитан «Локомотива» забил четыре реализации из пяти.

После этого «Динамо» почувствовало, что терять нечего, и стало атаковать гораздо увереннее. Сначала представители команды заработали штрафной, который Куэйд Лангевелдт не забил, но в концовке их первая попытка в чемпионате все-таки состоялась. Отличный командный прорыв закончил приземлением с края Глеб Фарков. На этот раз Куэйд Лангевелдт был точен. Первый тайм закончился со счетом 33:7.

Начало следующего тайма вновь ознаменовалось попыткой хозяев, второй занос совершил Вадим Жарков. Однако почти сразу же после этого момента случился один из лучших отрезков в игре — сначала Никита Максимов сделал успешный блок, отдал на Дмитрия Перова, который красивым офф-лоадом вывел Гранта Товмасяна на попытку. После этого занесли хозяева, это был Александр Гудок. На 67-й минуте уже Максим Шевцов из «Динамо» занес свою попытку по флангу.

Концовка игры осталась за «Локомотивом». Андрей Карзанов, ранее получивший желтую карточку, полностью отыгрался за нее, занеся две попытки. Итоговый счет — 59:19 в пользу клуба «Локомотив-Пенза».