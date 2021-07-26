Мельниченко поздравил Аблязина с «золотом» Олимпиады Спорт

Пенза, 26 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил уроженца Пензы, гимнаста Дениса Аблязина с «золотом» Олимпиады в Токио, завоеванным в составе мужской сборной России в командном многоборье.

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«Уважаемый Денис Михайлович! От всей души поздравляю Вас с золотой медалью Олимпийских игр», — говорится в телеграмме, направленной в адрес пензенского спортсмена.

«Вы добились успеха упорными тренировками. При подготовке к Олимпиаде в Токио проявили исключительную трудоспособность, а в олимпийских состязаниях продемонстрировали высокий уровень спортивного мастерства. Российские гимнасты, и Вы в том числе, доказали, что волю к победе не сломить ни санкциями, ни искусственными преградами. Пензенская область гордится Вами!», — подчеркивается в тексте.

Олег Мельниченко пожелал Денису Аблязину крепкого здоровья, сил и удачи для новых побед, сообщает пресс-служба облправительства.