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Мельниченко поздравил Аблязина с «золотом» Олимпиады

18:11 | 26.07.2021 | Спорт

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Пенза, 26 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил уроженца Пензы, гимнаста Дениса Аблязина с «золотом» Олимпиады в Токио, завоеванным в составе мужской сборной России в командном многоборье.

Мельниченко поздравил Аблязина с «золотом» Олимпиады. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемый Денис Михайлович! От всей души поздравляю Вас с золотой медалью Олимпийских игр», — говорится в телеграмме, направленной в адрес пензенского спортсмена.

«Вы добились успеха упорными тренировками. При подготовке к Олимпиаде в Токио проявили исключительную трудоспособность, а в олимпийских состязаниях продемонстрировали высокий уровень спортивного мастерства. Российские гимнасты, и Вы в том числе, доказали, что волю к победе не сломить ни санкциями, ни искусственными преградами. Пензенская область гордится Вами!», — подчеркивается в тексте.

Олег Мельниченко пожелал Денису Аблязину крепкого здоровья, сил и удачи для новых побед, сообщает пресс-служба облправительства.

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