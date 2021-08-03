Умер Геннадий Соколов Спорт

Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. Судья международной категории, мастер спорта по лыжным гонкам, биатлону и военному пятиборью Геннадий Соколов умер на 89-м году жизни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

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«С 1952 по 1986 годы Геннадий Павлович являлся преподавателем кафедры физической подготовки и спорта Пензенского артиллерийского инженерного училища. С 1970 по 1986 годы он возглавлял данную кафедру. Под его руководством было подготовлено 23 мастера спорта России, в том числе чемпионы и призеры СССР и вооруженных сил по биатлону и лыжным гонкам», — сказано в некрологе.

В нем добавляется, что как судья международной категории Геннадий Соколов работал на четырех чемпионатах мира, Кубке Европы, Кавголовских играх, чемпионате северных стран, двух спартакиадах дружественных армий, пяти спартакиадах народов СССР, пяти спартакиадах народов РСФРС, а также различных первенствах.

«Геннадий Павлович внес значительный вклад в развитие физической культуры и спорта Пензенской области. Коллектив министерства физической культуры и спорта Пензенской области выражает глубокие соболезнования родным и близким», — отмечается в тексте.