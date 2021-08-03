EN
20:11:45 Вторник, 3 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Умер Геннадий Соколов

14:07 | 03.08.2021 | Спорт

Печать

Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. Судья международной категории, мастер спорта по лыжным гонкам, биатлону и военному пятиборью Геннадий Соколов умер на 89-м году жизни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Умер Геннадий Соколов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 1952 по 1986 годы Геннадий Павлович являлся преподавателем кафедры физической подготовки и спорта Пензенского артиллерийского инженерного училища. С 1970 по 1986 годы он возглавлял данную кафедру. Под его руководством было подготовлено 23 мастера спорта России, в том числе чемпионы и призеры СССР и вооруженных сил по биатлону и лыжным гонкам», — сказано в некрологе.

В нем добавляется, что как судья международной категории Геннадий Соколов работал на четырех чемпионатах мира, Кубке Европы, Кавголовских играх, чемпионате северных стран, двух спартакиадах дружественных армий, пяти спартакиадах народов СССР, пяти спартакиадах народов РСФРС, а также различных первенствах.

«Геннадий Павлович внес значительный вклад в развитие физической культуры и спорта Пензенской области. Коллектив министерства физической культуры и спорта Пензенской области выражает глубокие соболезнования родным и близким», — отмечается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области получено около 880 тыс. тонн зерновых и зернобобовых Житель Астрахани подозревается в краже товара из магазина электроники в Пензе
Мельниченко положительно оценил проект по открытию пиццерии на средства соцконтракта В Пензе акцией «Подготовь ребенка к школе!» планируется охватить около 900 детей
В Пензенской области за сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом Пензенцы могут выбрать участок для голосования
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама