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Олимпийский чемпион Аблязин получит от Пензенской области премию в 7 млн. рублей

13:29 | 07.08.2021 | Спорт

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Пенза, 7 августа 2021. PenzaNews. Региональная премия в размере 7 млн. рублей будет выплачена в Пензенской области Денису Аблязину, завоевавшему «золото» Олимпийских игр в Токио в составе сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье и «серебро» в опорном прыжке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

Олимпийский чемпион Аблязин получит от Пензенской области премию в 7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что соответствующее решение принято правительством региона.

«Тренер спортсмена Анатолий Олушев также премирован за результаты подготовки гимнаста к Олимпийским играм», — добавляется в тексте.

Из сообщения следует, что, помимо денежного поощрения, Денис Аблязин удостоен региональной награды — ему вручен орден «За заслуги перед Пензенской областью» I степени.

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