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Аблязин награжден почетным знаком Заксобрания Пензенской области

15:49 | 10.08.2021 | Спорт

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Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Гимнаст Денис Аблязин, завоевавший «золото» Олимпийских игр в Токио в составе сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье и «серебро» в опорном прыжке, удостоен почетного знака Законодательного собрания Пензенской области.

Аблязин награжден почетным знаком Заксобрания Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Региональную награду ему вручил спикер Заксобрания Валерий Лидин.

Перед этим он провел для прославленного спортсмена небольшую экскурсию по зданию бывшего дворянского собрания и рассказал о восстановленных в ходе реконструкции архитектурных элементах.

В ходе церемонии чествования чемпиона Валерий Лидин выразил уверенность в том, что Денис Аблязин продолжит спортивную карьеру.

Он также пожелал ему удачно выступить на будущих Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.

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