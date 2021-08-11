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Игрок РК «Локомотив-Пенза» Иван Мочалов решил завершить карьеру

09:37 | 11.08.2021 | Спорт

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Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Нападающий первой линии регбийного клуба «Локомотив-Пенза» Иван Мочалов, отыгравший в текущем сезоне только один матч, принял решение завершить карьеру. Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды.

Игрок РК «Локомотив-Пенза» Иван Мочалов решил завершить карьеру. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«32-летний хукер, который начинал еще в РК «Пенза», вышел в стартовом составе на первую встречу чемпионата России против московского «Динамо», однако после окончания игры у него обострилась старая травма, и он решил завершить карьеру», — сказано в тексте.

Главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин предположил, что это было неожиданностью в том числе для самого спортсмена, потому что он планировал играть еще один сезон.

«Мы все благодарны за его вклад в игру нашей команды и рады, что по итогам прошлого сезона он стал серебряным призером чемпионата России», — сказал наставник клуба.

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