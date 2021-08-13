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Нападающие Махрин и Луховской будут играть за пензенский «Дизель»

13:29 | 13.08.2021 | Спорт

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Пенза, 13 августа 2021. PenzaNews. Нападающие Максим Махрин и Никита Луховской будут играть за пензенский клуб «Дизель».

Нападающие Махрин и Луховской будут играть за пензенский «Дизель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«ХК «Дизель» совершил обмен с ХК «Динамо» (Москва). Состав нашего клуба пополнили молодые нападающие Максим Махрин и Никита Луховской. Московский клуб получил денежную компенсацию», — говорится в сообщении пресс-службы пензенской команды.

В нем добавляется, что в сезоне 2020–2021 годов Максим Махрин сыграл в МХЛ 72 матчах, набрал 69 очков (15 шайб и 54 передачи), коэффициент полезности составил +54.

«Также на счету Максима [Махрина] 11 матчей и одна передача за «Динамо» (Красногорск) в ВХЛ. Коэффициент полезности -2», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что Никита Луховской в прошлом сезоне провел за москвичей 72 игры в МХЛ, набрал 78 очков (39 шайб и 39 передач), коэффициент полезности составил +45.

«В ВХЛ за «Динамо» из Красногорска Никита [Луховской] провел один матч, отдал одну передачу. Коэффициент полезности +1», — сказано в пресс-релизе.

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