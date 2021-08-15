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Пензенский «Дизель» обменял вратаря Костина на нападающих Угольникова и Большакова

10:22 | 15.08.2021 | Спорт

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Пенза, 15 августа 2021. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель» обменял вратаря Дениса Костина на нападающих «Динамо» из Санкт-Петербурга Игоря Угольникова и Сергея Большакова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пензенской команды.

Пензенский «Дизель» обменял вратаря Костина на нападающих Угольникова и Большакова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«24-летний Угольников — воспитанник нижнекамской школы хоккея. Взрослую карьеру начинал в «Ариаде-НХ» (Волжск). Кроме того, в ВХЛ играл за «Спутник» (Нижний Тагил), «Молот-Прикамье» (Пермь), ЦСК ВВС (Самара), «Лада» (Тольятти), «Нефтяник» (Альметьевск). На счету игрока 198 матчей и 89 очков (37 шайб, 52 передачи) в рамках Высшей хоккейной лиги. Коэффициент полезности -24», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что 21-летний Сергей Большаков является воспитанником петербургской школы хоккея.

«На взрослом уровне за местное «Динамо» провел в ВХЛ семь матчей, отдал одну передачу. Коэффициент полезности [составил] -3. Также в минувшем сезоне на его счету 43 матча и 45 очков (16 голов и 29 передач) в МХЛ», — отмечается в сообщении.

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