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РК «Локомотив-Пенза» вышел в полуфинал Кубка России

12:13 | 15.08.2021 | Спорт

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Пенза, 15 августа 2021. PenzaNews. Клуб «Локомотив-Пенза» уверенно вышел в полуфинал Кубка России по регби по итогам матча с ЦСКА, состоявшегося накануне в Москве.

РК «Локомотив-Пенза» вышел в полуфинал Кубка России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Локо» приехал в Москву без своего капитана, Сергея Янюшкина, однако на качестве ударов с подставки это ничуть не сказалось. В дебюте встречи Реваз Бродзели забил пенальти. В дальнейшем шла довольно силовая борьба, в которой пензенцы смотрелись интереснее соперника. На 37-й минуте встречи гости, играя в меньшинстве, все-таки занесли – отличился Ника Цирекидзе, а Бродзели добавил реализацию. Возможно, ключевой момент произошел уже в компенсированное к первому тайму время — Коди Бассон занес попытку, но судейская бригада Алексея Лебедева это не углядела», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации регби России.

В нем уточняется, что команды вернулись на поле после перерыва при счете 0:10.

«На 57-й минуте игру можно было завершать, [Гиорги] Чкоидзе после качественного мола уложил мяч в зачетке соперника, а Бродзели, чуть ранее забивший еще один штрафной, прибавил к попытке и реализацию — 0:20. Тем не менее, армейцы не сдавались и на 71-й минуте ответили уже своим молом по правому краю. Справедливость восторжествовала, аквамэн из ЦСКА, Коди Бассон, все-таки набрал свои пять очков. Таким образом, пензенцы довольно уверенно завершили четвертьфинальную стадию Кубка России и вышли дальше», — отмечается в тексте.

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