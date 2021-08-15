РК «Локомотив-Пенза» вышел в полуфинал Кубка России Спорт

Пенза, 15 августа 2021. PenzaNews. Клуб «Локомотив-Пенза» уверенно вышел в полуфинал Кубка России по регби по итогам матча с ЦСКА, состоявшегося накануне в Москве.

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«Локо» приехал в Москву без своего капитана, Сергея Янюшкина, однако на качестве ударов с подставки это ничуть не сказалось. В дебюте встречи Реваз Бродзели забил пенальти. В дальнейшем шла довольно силовая борьба, в которой пензенцы смотрелись интереснее соперника. На 37-й минуте встречи гости, играя в меньшинстве, все-таки занесли – отличился Ника Цирекидзе, а Бродзели добавил реализацию. Возможно, ключевой момент произошел уже в компенсированное к первому тайму время — Коди Бассон занес попытку, но судейская бригада Алексея Лебедева это не углядела», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации регби России.

В нем уточняется, что команды вернулись на поле после перерыва при счете 0:10.

«На 57-й минуте игру можно было завершать, [Гиорги] Чкоидзе после качественного мола уложил мяч в зачетке соперника, а Бродзели, чуть ранее забивший еще один штрафной, прибавил к попытке и реализацию — 0:20. Тем не менее, армейцы не сдавались и на 71-й минуте ответили уже своим молом по правому краю. Справедливость восторжествовала, аквамэн из ЦСКА, Коди Бассон, все-таки набрал свои пять очков. Таким образом, пензенцы довольно уверенно завершили четвертьфинальную стадию Кубка России и вышли дальше», — отмечается в тексте.