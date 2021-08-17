EN
23:34:32 Вторник, 17 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко предложил учредить награду имени Пахалина

18:32 | 17.08.2021 | Спорт

Печать

Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил учредить награду имени заслуженного тренера России Владимира Пахалина, скончавшегося на 75-м году жизни.

Мельниченко предложил учредить награду имени Пахалина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С именем Владимира Васильевича Пахалина связан важнейший период развития такого вида спорта, как прыжки в воду. Он усовершенствовал систему тренировок, создал уникальные приспособления, внедрил собственные инженерные находки и технологии подготовки спортсменов. Это позволило выйти на новый уровень, создать сложнейшие программы, усилить безопасность прыжков, привести к победам наших прыгунов в воду, в том числе к олимпийским медалям», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что учреждение награды позволит увековечить память талантливого тренера.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, медаль имени Владимира Пахалина планируется вручать за особые заслуги в области спорта, в первую очередь тренерскому составу, а также спортсменам и ветеранам спорта, достигшим высоких результатов.

По словам врио министра физкультуры и спорта региона Григория Кабельского, работу над созданием награды намечено завершить до конца 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
Средняя зарплата врачей в Пензенской области составила в июле около 64 тыс. рублей — ТФОМС Платные парковки за полгода принесли в бюджет Пензы около 882 тыс. рублей
В Пензенской области за полгода коронавирус выявлен у 95 беременных женщин Пензенский «Дизель» расторг просмотровые контракты с тремя хоккеистами
Мошенники выманили у жительницы Пензы 700 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама