Мельниченко предложил учредить награду имени Пахалина Спорт

Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил учредить награду имени заслуженного тренера России Владимира Пахалина, скончавшегося на 75-м году жизни.

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«С именем Владимира Васильевича Пахалина связан важнейший период развития такого вида спорта, как прыжки в воду. Он усовершенствовал систему тренировок, создал уникальные приспособления, внедрил собственные инженерные находки и технологии подготовки спортсменов. Это позволило выйти на новый уровень, создать сложнейшие программы, усилить безопасность прыжков, привести к победам наших прыгунов в воду, в том числе к олимпийским медалям», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что учреждение награды позволит увековечить память талантливого тренера.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, медаль имени Владимира Пахалина планируется вручать за особые заслуги в области спорта, в первую очередь тренерскому составу, а также спортсменам и ветеранам спорта, достигшим высоких результатов.

По словам врио министра физкультуры и спорта региона Григория Кабельского, работу над созданием награды намечено завершить до конца 2021 года.