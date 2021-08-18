Пензенский «Дизель» начнет сезон на выезде Спорт

Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель» начнет сезон 2021–2022 годов на выезде: 5 сентября команда сыграет с воскресенским «Химиком», 7-го числа — с ХК «Рязань», 9-го и 11-го — с «Динамо» и «СКА-Невой» из Санкт-Петербурга соответственно.

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Первая домашняя серия стартует 17 сентября. В этот день состоится встреча с «Южным Уралом» из Орска.

Регулярный чемпионат закончится 17 февраля. В плей-офф выйдут первые 16 команд.

Игры плей-офф начнутся 21 февраля 2022 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Петрова, если потребуется, состоится 30 апреля.

Всего в новом сезоне в рамках Высшей хоккейной лиги примут участие 27 российских команд. При этом деления на конференции и дивизионы не будет, сообщает пресс-служба «Дизеля».