Михаил Дралин выйдет на старт в ходе IV этапа Российской серии кольцевых гонок Спорт

Пенза, 20 августа 2021. PenzaNews. Председатель правления пензенского банка «Кузнецкий» Михаил Дралин в качестве пилота выйдет на старт в ходе четвертого этапа Российской серии кольцевых гонок, который состоится на трассе Moscow Raceway в Подмосковье в предстоящие выходные, 21 и 22 августа. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кредитно-финансового учреждения.

Фото: пресс-служба банка «Кузнецкий»

«Болельщики увидят десять зрелищных гонок, на старт которых выйдет сотня лучших пилотов», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что среди участников состязаний — многократные чемпионы России, а также победители и призеры европейских соревнований.

«Этот этап станет экватором чемпионата и Кубка России», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что пилоты будут выступать в семи классах, при этом Михаилу Дралину предстоит вести борьбу в наиболее массовом — «S1600», в котором «Lada Granta», «Kia Rio», «Hyundai Solaris» и «Volkswagen Polo» спорят за звание самой скоростной и маневренной модели на гоночных трассах.

В пресс-релизе напоминается, что на третьем этапе председатель правления банка «Кузнецкий» установил в этом классе свой личный рекорд в рамках Российской серии кольцевых гонок и занял пятое место.

«За напряженной борьбой пилотов можно будет следить благодаря трансляциям на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Планета», а также на YouTube-канале серии», — подчеркивается в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что одновременно с московским этапом пройдет Tuning Fest — выставка редких и радикально доработанных автомобилей.

«Именно на четвертом этапе СМП РСКГ состоится техническая презентация российского 420-сильного болида BR03, который скоро должен стать привычным на отечественных трассах. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли его пилота, но пока только за рулем компьютерного симулятора», — добавляется в сообщении.