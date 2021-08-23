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Михаил Дралин занял 12 место на четвертом этапе Российской серии кольцевых гонок

14:15 | 23.08.2021 | Спорт

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Пенза, 23 августа 2021. PenzaNews. Председатель правления пензенского банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, который в качестве пилота принял участие в четвертом этапе Российской серии кольцевых гонок на трассе Moscow Raceway в Подмосковье в минувшие выходные, 21 и 22 августа, занял 12 место в классе «S1600».

Михаил Дралин занял 12 место на четвертом этапе Российской серии кольцевых гонок

Фото: пресс-служба банка «Кузнецкий»

Как отмечается в сообщении пресс-службы банка «Кузнецкий», трасса в Волоколамском районе считается одной из наиболее современных, поэтому пилоты решили показать максимальные скорости.

«Зачастую это повышало риск аварийности и приводило к сходу с дистанции из-за поломок», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что во время стартовой гонки Михаил Дралин уверенно ехал в первой десятке пелотона, а в середине второй его автомобиль столкнулся с машиной казанского спортсмена Василия Кораблева, в итоге оба не смогли завершить заезд.

«Результат всего гоночного этапа с учетом аварии во втором заезде — 12 место», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что техническая команда восстановила автомобиль Михаила Дралина за несколько часов после соревнований.

«Пятый этап состоится в Казани на автогоночной трассе Kazan Ring 11–12 сентября», — говорится в пресс-релизе.

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