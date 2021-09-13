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Учреждения спортивной подготовки предстоит вернуть в систему допобразования

14:29 | 13.09.2021 | Спорт

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Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Работа по возвращению учреждений, реализующих программы спортивной подготовки, в систему дополнительного образования должна быть проведена в Пензенской области в ближайшие полтора года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра физкультуры и спорта региона Григорий Кабельский.

Учреждения спортивной подготовки предстоит вернуть в систему допобразования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Российской Федерации с 2014 года проводилась модернизация системы подготовки спортивного резерва. [...] 23 физкультурно-спортивных учреждения, подведомственных министерству спорта, а также спортивные школы Пензы, Заречного и одна города Кузнецка с общей численностью занимающихся 12 тыс. 317 человек работали на подготовке спортсменов по программам спортивной подготовки. Суть модернизации заключалась в разделении системы на спортивную подготовку и непосредственно дополнительное образование», — сказал он, выступая с докладом в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 13 сентября.

Григорий Кабельский акцентировал внимание на том, что федеральным законом от 30 апреля 2021 года №127-ФЗ предусмотрен возврат учреждений спортивной подготовки в систему допобразования.

«В минувшую пятницу на очередной 43-й сессии Законодательного собрания внесены соответствующие поправки в закон [...] «О физической культуре и спорте в Пензенской области», — отметил врио министра.

Говоря о предстоящих изменениях, он проинформировал о том, что к 2023 году все учреждения спортивной подготовки должны стать учреждениями дополнительного образования — к 1 января получить временную лицензию на ведение образовательной деятельности, которая должна стать постоянной с мая.

«В предстоящие полтора года потребуется провести значительную работу по гармонизации нормативной базы как на федеральном уровне, так и на региональном», — констатировал глава областного ведомства.

Григорий Кабельский обратился к представителям министерства образования Пензенской области с просьбой оказать содействие 23 учреждениям в подготовке к лицензированию и призвал глав администраций Пензы, Заречного и Кузнецка предусмотреть дополнительное финансирование на проведение необходимых преобразований.

«Главное здесь не потерять нам учреждения, которые готовят реально спортивный резерв Пензенской области», — подчеркнул врио министра.

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