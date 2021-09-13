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Вопрос капремонта спортобъектов является актуальным для Пензенской области — Кабельский

16:03 | 13.09.2021 | Спорт

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Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Вопрос капитального ремонта спортобъектов, который поднимался в ходе состоявшегося 10 сентября заседания совета по развитию физической культуры и спорта под председательством президента России Владимира Путина, является актуальным для Пензенской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра физкультуры и спорта региона Григорий Кабельский.

Вопрос капремонта спортобъектов является актуальным для Пензенской области — Кабельский. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот вопрос является актуальным для нашей области. У нас достаточное количество спортивных объектов, нуждающихся в капитальном ремонте», — сказал он, выступая с докладом в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 13 сентября.

По словам Григория Кабельского, у ведомства есть предварительный реестр таких объектов.

Он обратился к главам администраций муниципальных образований, участвовавших в совещании посредством видеосвязи, с просьбой в ближайшее время направить министерство уточненные данные.

Помимо этого, глава регионального ведомства обратил внимание на необходимость подготовки проектно-сметной документации.

«Этим нужно уже сейчас заниматься», — подчеркнул он.

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