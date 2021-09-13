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Намечено возобновить закупку спортинвентаря для муниципалитетов за счет региона

18:21 | 13.09.2021 | Спорт

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Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Выделение из регионального бюджета денежных средств на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для городских округов и муниципальных районов планируется возобновить в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра физкультуры и спорта региона Григорий Кабельский.

Намечено возобновить закупку спортинвентаря для муниципалитетов за счет региона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На протяжении многих лет министерством физической культуры и спорта осуществлялась программа развития детско-юношеского спорта, по которой за счет средств областного бюджета приобреталось спортивное оборудование и инвентарь для администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области — как для учреждений спортивной подготовки, так и для учреждений дополнительного образования, подведомственных министерству образования. В 2021 году данные мероприятия в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Пензенской области» не финансировались», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 13 сентября.

Григорий Кабельский добавил, что в соответствии с поручением врио губернатора Олега Мельниченко о восстановлении данной программы, которое он дал по итогам выезда в Нижнеломовский район, будут подготовлены предложения о закупке оборудования и инвентаря.

«Ежегодно мы просим предусмотреть в областном бюджете начиная с 2022 года 10 млн. рублей на эту программу», — уточнил врио министра.

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