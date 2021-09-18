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«Кросс нации» в Пензенской области объединил около 8 тыс. человек

14:10 | 18.09.2021 | Спорт

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Пенза, 18 сентября 2021. PenzaNews. Около 8 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, состоявшихся в Пензенской области с 13 по 18 сентября в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«Кросс нации» в Пензенской области объединил около 8 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях принятия дополнительных мер, направленных на минимизацию рисков возникновения эпидемиологических осложнений по COVID-19, в 2021 году на территории региона «Кросс нации» провели в муниципальных районах и городских округах в рамках учебных занятий и внеклассных мероприятий, а также в трудовых коллективах», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в заключительный день на Олимпийской аллее в Пензе были разыграны награды Минспорта России среди сильнейших участников: забеги состоялись на дистанциях от 1 до 12 км в различных возрастных категориях.

«Мероприятие было организовано с соблюдением мер безопасности, исключая массовое скопление людей», — подчеркивается в сообщении.

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