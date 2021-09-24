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Начато формирование перечня фитнес-центров, посетители которых смогут получить налоговый вычет

15:13 | 24.09.2021 | Спорт

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Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Прием заявок на включение в перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта в качестве основного вида деятельности, организован в Пензенской области в рамках подготовительной работы для последующего предоставления гражданам нового социального налогового вычета, который вводится с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Начато формирование перечня фитнес-центров, посетители которых смогут получить налоговый вычет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, юрлицам и ИП, желающим попасть в данный перечень, необходимо подать заявки до 16 октября.

Пакет документов, которые они должны представить, определен постановлением правительства России №1501 от 6 сентября 2021 года.

Этим же документом утверждены критерии включения фитнес-центров и других подобных организаций в данный перечень.

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