В Кузнецке прошел фестиваль скандинавской ходьбы Спорт

Кузнецк, 1 октября 2021. PenzaNews. Члены клуба по интересам людей старшего поколения «Вдохновение» города Кузнецка Пензенской области стали участниками фестиваля скандинавской ходьбы «Новые семейные традиции», состоявшегося в парке «Нескучный сад».

Фото: Gorodkuzneck.ru

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, в начале мероприятия была проведена разминка, после чего пенсионеры преодолели дистанцию в 1 км.

В завершение фестиваля состоялась церемония награждения участников в различных номинациях.

Так, в номинации «За преданность и верность» — по наибольшему числу лет, прожитых в официальном браке, — отмечены супруги Нина и Александр Соколовы.

Самым возрастным участником признана 82-летняя Альфия Рафикова, а наиболее юным — Марьям Филатова, отметившая 45-летний юбилей.

В номинации «За преданность и верность клубу «Вдохновение» награждена Галина Лобанова.