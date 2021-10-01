EN
15:13:17 Пятница, 1 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке прошел фестиваль скандинавской ходьбы

10:01 | 01.10.2021 | Спорт

Печать

Кузнецк, 1 октября 2021. PenzaNews. Члены клуба по интересам людей старшего поколения «Вдохновение» города Кузнецка Пензенской области стали участниками фестиваля скандинавской ходьбы «Новые семейные традиции», состоявшегося в парке «Нескучный сад».

В Кузнецке прошел фестиваль скандинавской ходьбы

Фото: Gorodkuzneck.ru

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, в начале мероприятия была проведена разминка, после чего пенсионеры преодолели дистанцию в 1 км.

В завершение фестиваля состоялась церемония награждения участников в различных номинациях.

Так, в номинации «За преданность и верность» — по наибольшему числу лет, прожитых в официальном браке, — отмечены супруги Нина и Александр Соколовы.

Самым возрастным участником признана 82-летняя Альфия Рафикова, а наиболее юным — Марьям Филатова, отметившая 45-летний юбилей.

В номинации «За преданность и верность клубу «Вдохновение» награждена Галина Лобанова.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе у посетителей торговых центров будут измерять температуру За нарушение масочного режима в магазинах Пензы составили более 8,4 тыс. протоколов
В Пензенской области за сутки подтверждено 254 случая заражения коронавирусом Пензенец попался на уловку мошенника при покупке квадроцикла
По программам «Земский фельдшер» и «Земская медсестра» будут трудоустроены более 20 человек Полномочия зареченского депутата Черникова прекращены досрочно
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама