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Среди НКО, реализующих проекты в сфере физкультуры и спорта, распределят гранты

14:44 | 09.11.2021 | Спорт

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Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. Гранты в форме субсидий из бюджета Пензенской области планируется предоставить в 2021 году спортивным федерациям и другим некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и спорта, которые оказывают услуги социально незащищенным категориям граждан на льготных условиях. Соответствующий конкурсный отбор объявило министерство физкультуры и спорта региона.

Среди НКО, реализующих проекты в сфере физкультуры и спорта, распределят гранты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установить срок проведения конкурса, приема заявок и документов в период с 8 ноября по 8 декабря 2021 года», — говорится в приказе №363, который подписал и.о. министра физкультуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

К участникам конкурсного отбора предъявляется ряд требований, одно из которых касается софинансирования расходов на реализацию проекта в размере не менее 10% от запрашиваемой суммы гранта.

Результаты отбора будут размещены на сайте Минспорта Пензенской области до 31 декабря.

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