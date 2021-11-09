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Карелин поздравил коллектив кузнецкой школы греко-римской борьбы с юбилеем

15:30 | 09.11.2021 | Спорт

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Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. Сенатор Российской Федерации, Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Александр Карелин поздравил коллектив школы греко-римской борьбы имени А.Т. Абубекерова города Кузнецка Пензенской области с 50-летним юбилеем.

Карелин поздравил коллектив кузнецкой школы греко-римской борьбы с юбилеем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поздравляю тренеров, методистов, сотрудников и воспитанников с 50-летием кузнецкой школы греко-римской борьбы имени А.Т. Абубекерова! Признателен наставникам за верность замечательным традициям, заложенным Адгамом Тагировичем Абубекеровым, который является основателем школы классической борьбы в Кузнецке», — говорится в телеграмме, направленной Александром Карелиным в адрес президента федерации спортивной борьбы Пензенской области Владимира Измайлова.

«Увлекая детей и подростков занятиями борьбой, вы открываете им мир сильных людей, учите преодолевать, добиваться поставленных целей на соревновательном ковре и в жизни, дружить, уважать старших и сверстников. Желаю доброго здоровья и радости побед!» — добавляется в тексте.

По информации пресс-службы администрации Кузнецка, на сегодняшний день греко-римская борьба является самым массовым видом спорта в городе. В школе греко-римской борьбы на десяти борцовских коврах занимаются свыше 600 человек. В педагогическом коллективе из десяти человек пять тренеров-преподавателей имеют высшую категорию, двое из них — заслуженные тренеры России.

В школе подготовлены сотни победителей и призеров всероссийских соревнований, заслуженный мастер спорта, два мастера спорта международного класса, более 30 мастеров спорта.

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