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Медведев назначен главным тренером пензенского «Дизеля»

14:06 | 11.11.2021 | Спорт

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Пенза, 11 ноября 2021. PenzaNews. Алексей Медведев назначен главным тренером пензенского хоккейного клуба «Дизель». Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды, распространенном в четверг, 11 ноября.

Медведев назначен главным тренером пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее 39-летний специалист занимал должность главного тренера молодежного «Дизелиста», — отмечается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что Алексей Медведев, который является воспитанником пензенской школы хоккея, за годы профессиональной карьеры выступал за вторую команду «Дизелиста», череповецкую «Северсталь», ХК «Липецк», кемеровскую «Энергию», тюменский «Газовик», «Салават Юлаев» из Уфы, московское «Динамо», новосибирскую «Сибирь», новокузнецкий «Металлург» и «Югру» из Ханты-Мансийска.

В сообщении уточняется, что Алексей Медведев — чемпион России 2008 года, а в 2010 году он становился бронзовым призером КХЛ в составе «Салавата Юлаева».

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