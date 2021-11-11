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В Пензенской области стартовал конкурс по распределению грантов на создание спортклубов

16:47 | 11.11.2021 | Спорт

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Пенза, 11 ноября 2021. PenzaNews. Министерство физической культуры и спорта Пензенской области объявило конкурсный отбор организаций, претендующих на получение гранта на создание и поддержку деятельности спортивных клубов по месту жительства или работы граждан. Соответствующий приказ подписал и.о. главы регионального ведомства Владимир Жучков.

В Пензенской области стартовал конкурс по распределению грантов на создание спортклубов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Провести конкурсный отбор организаций, претендующих на получение гранта на создание и поддержку деятельности спортивных клубов по месту жительства или работы граждан путем реализации проектов, направленных на увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, осуществляющим свою деятельность на территории Пензенской области», — сказано в документе.

В нем уточняется, что прием заявок будет осуществляться по 9 декабря 2021 года.

К участникам конкурсного отбора предъявляется ряд требований, одно из которых касается софинансирования расходов на реализацию проекта в размере не менее 10% от запрашиваемой суммы гранта.

Результаты отбора будут размещены на сайте Минспорта Пензенской области до 31 декабря.

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