Руководство пензенского «Дизеля» встретится с болельщиками Спорт

Пенза, 21 ноября 2021. PenzaNews. Руководство пензенского хоккейного клуба «Дизель» встретится с болельщиками вечером в предстоящий понедельник, 22 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте команды.

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«Наш клуб претерпел множество изменений за короткий срок. И самый лучший способ поговорить о них — спросить лично. По этому поводу мы организуем встречу с болельщиками, на которой каждый сможет напрямую пообщаться с тренерским штабом, руководством и игроками», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что общение будет проходить в конференц-зале спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

«На встрече необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы: быть в масках и перчатках. Пропуск только при предъявлении QR-кода», — добавляется в сообщении.