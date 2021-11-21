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Руководство пензенского «Дизеля» встретится с болельщиками

10:15 | 21.11.2021 | Спорт

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Пенза, 21 ноября 2021. PenzaNews. Руководство пензенского хоккейного клуба «Дизель» встретится с болельщиками вечером в предстоящий понедельник, 22 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте команды.

Руководство пензенского «Дизеля» встретится с болельщиками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наш клуб претерпел множество изменений за короткий срок. И самый лучший способ поговорить о них — спросить лично. По этому поводу мы организуем встречу с болельщиками, на которой каждый сможет напрямую пообщаться с тренерским штабом, руководством и игроками», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что общение будет проходить в конференц-зале спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

«На встрече необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы: быть в масках и перчатках. Пропуск только при предъявлении QR-кода», — добавляется в сообщении.

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