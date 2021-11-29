Нападающий Валуйский пополнил состав пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Нападающий Семен Валуйский пополнил состав пензенского хоккейного клуба «Дизель». Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды.

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В нем отмечается, что спортсмен является воспитанником тольяттинской школы хоккея.

«Молодежную карьеру провел в системе «Лады». Неоднократно вызывался в юниорские и молодежные сборные России, а в 2011 году стал чемпионом мира U-20. На взрослом уровне продолжил карьеру в КХЛ. Выступал за владивостокский «Адмирал», нижегородское «Торпедо», тольяттинскую «Ладу» и новокузнецкий «Металлург». Всего в КХЛ провел 374 матча, набрав 88 очков (46+42)», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что в ВХЛ Семен Валуйский провел 121 игру, набрал 50 очков (29+31), в том числе сыграл четыре матча за «Дизель» в сезоне 2016–2017 годов.

«Текущий сезон начинал в Чехии в ХК «Кадань», но после банкротства клуба вернулся в российский чемпионат», — поясняется в тексте.