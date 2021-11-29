EN
22:37:00 Понедельник, 29 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Нападающий Валуйский пополнил состав пензенского «Дизеля»

15:54 | 29.11.2021 | Спорт

Печать

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Нападающий Семен Валуйский пополнил состав пензенского хоккейного клуба «Дизель». Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды.

Нападающий Валуйский пополнил состав пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что спортсмен является воспитанником тольяттинской школы хоккея.

«Молодежную карьеру провел в системе «Лады». Неоднократно вызывался в юниорские и молодежные сборные России, а в 2011 году стал чемпионом мира U-20. На взрослом уровне продолжил карьеру в КХЛ. Выступал за владивостокский «Адмирал», нижегородское «Торпедо», тольяттинскую «Ладу» и новокузнецкий «Металлург». Всего в КХЛ провел 374 матча, набрав 88 очков (46+42)», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что в ВХЛ Семен Валуйский провел 121 игру, набрал 50 очков (29+31), в том числе сыграл четыре матча за «Дизель» в сезоне 2016–2017 годов.

«Текущий сезон начинал в Чехии в ХК «Кадань», но после банкротства клуба вернулся в российский чемпионат», — поясняется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенские полицейские с начала года задокументировали более 90 преступлений в сфере коррупции В Пензенской области за 9 месяцев от отравления алкоголем умерли 186 человек
Представители непарламентских партий выступят в пензенском Заксобрании В Пензенской области за сутки подтверждено 373 случая заражения коронавирусом
Бойко стала замначальника департамента по охране памятников истории и культуры Инна Чарыкова ответит на вопросы пензенцев о ВИЧ-инфекции
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама