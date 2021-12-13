Айрапетян вошел в состав сборной России по шорт-треку для участия в Олимпиаде в Пекине Спорт

Пенза, 13 декабря 2021. PenzaNews. Денис Айрапетян из Пензы вошел в состав сборной России по шорт-треку для участия в Олимпийских играх в Пекине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Пензенский конькобежец попадал в списки сборной 4 года назад на Игры в Южной Корее, но в связи с санкциями против российских атлетов и дисквалификацией Олимпийского комитета России выступить не смог», — напоминается в тексте.

«Спортивная общественность города Пензы желает спортсмену успешного выступления и верит в медаль, а также поздравляет тренеров Виктора Павлова, Константина Скоросова и Алексея Буданова», — добавляется в сообщении.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Союза конькобежцев России, в состав сборной РФ по шорт-треку включены: Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова; Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян; запасные — Евгения Захарова и Дарья Краснокутская, Владимир Балбеков и Даниил Ейбог.