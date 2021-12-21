Сидорин сменил Черникова на посту президента федерации бокса Пензенской области Спорт

Пенза, 21 декабря 2021. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Ломпром» Виталий Сидорин избран президентом федерации бокса Пензенской области в ходе общего собрания общественной организации, состоявшегося во дворце спорта «Рубин» в Пензе.

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До этого на протяжении почти двух лет федерацию возглавлял Юрий Черников.

В ходе собрания было отмечено, что, несмотря на сложный период, связанный с неблагоприятной эпидобстановкой и введением ограничительных мер, в деятельности федерации бокса Пензенской области имеются определенные достижения.

С начала 2021 года спортсмены завоевали на всероссийских и межрегиональных соревнованиях 39 медалей. Это на 19 больше, чем в 2020-м, сообщается на сайте комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.