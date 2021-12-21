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В Пензе 24 декабря подведут спортивные итоги года

17:37 | 21.12.2021 | Спорт

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Пенза, 21 декабря 2021. PenzaNews. Мероприятие, посвященное подведению спортивных итогов 2021 года, состоится в музее спорта во дворце единоборств «Воейков» в Пензе в предстоящую пятницу, 24 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

В Пензе 24 декабря подведут спортивные итоги года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что будут награждены специалисты сферы физкультуры и спорта, проявившие высокий уровень профессионализма, а также тренеры и спортсмены, показавшие достойные результаты на всероссийских и международных соревнованиях.

Кроме того, будут объявлены имена лауреатов в номинациях «Спортсмен года», «Спортсмен года в сфере адаптивного спорта», «Тренер года», «Открытие года», «Спортивная династия года», «Эпоха пензенского спорта», «Профессиональная женская команда года», «Профессиональная мужская команда года», «Любительская команда года», «Спортивная федерация года», «Спортивный журналист года», «Спортивный пресс-атташе года» и «Спортивный фотокорреспондент года».

По информации Минспорта Пензенской области, число участников мероприятия будет ограничено с учетом текущей эпидобстановки.

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