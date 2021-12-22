«Дизель» расторг контракт с Янсонсом Спорт

Пенза, 22 декабря 2021. PenzaNews. Хоккейный клуб «Дизель» и 24-летний защитник Эдуардс Янсонс приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба, распространенном в среду, 22 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Взрослую карьеру Янсонс начинал в Латвии. В ВХЛ дебютировал в сезоне 2017–2018 годов в состав альметьевского «Нефтяника». Всего на счету хоккеиста 167 матчей и 39 очков (12+27) в Высшей хоккейной лиге. Коэффициент полезности [составляет] +22», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в текущем сезоне спортсмен провел за «Дизель» 24 матча, набрал 5 очков (1+4), коэффициент полезности составил -7.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Эдуардс Янсонс перешел в пензенский «Дизель» из новокузнецкого «Металлурга» в обмен на денежную компенсацию в сентябре 2021 года.