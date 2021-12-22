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Объявлен конкурс на лучшую организацию отдыха населения в зимний период

17:47 | 22.12.2021 | Спорт

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Пенза, 22 декабря 2021. PenzaNews. Министерство физической культуры и спорта Пензенской области объявило о проведении смотра-конкурса среди муниципальных образований на лучшую организацию отдыха населения в зимний период.

Объявлен конкурс на лучшую организацию отдыха населения в зимний период. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте ведомства, конкурс пройдет с 1 января по 15 марта 2022 года.

Его основными задачами являются укрепление и развитие спортивной базы, а также проведение массовых физкультурных мероприятий в зимний период.

Итоги конкурса будут подведены в двух номинациях: «Лучшая хоккейная спортивная площадка» и «Проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий в зимний период».

Подробная информация об условиях участия в конкурсе размещена на сайте министерства физкультуры и спорта региона.

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