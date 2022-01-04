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Почетный знак «Во славу земли Пензенской» вручен сестрам Фролкиным

11:24 | 04.01.2022 | Спорт

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Пенза, 4 января 2022. PenzaNews. Уроженки Пензы, сестры Ольга и Евгения Фролкины, которые в составе женской сборной России по баскетболу 3х3 завоевали «серебро» Олимпиады в Токио, а также их первый тренер Галия Бараненко удостоены почетного знака «Во славу земли Пензенской».

Почетный знак «Во славу земли Пензенской» вручен сестрам Фролкиным

Фото: Pnzreg.ru

Торжественная церемония награждения состоялась в правительстве Пензенской области в минувший понедельник, 3 января.

Губернатор Олег Мельниченко поблагодарил землячек за успешное выступление на Олимпийских играх, поздравил их и тренера с Новым годом, сообщает пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», летом 2021 года баскетболистки Ольга и Евгения Фролкины, которые в настоящее время представляют Курскую область, стали заслуженными мастерами спорта России.

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