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ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ Студент ПГУ Александр Большунов принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине

Студент пензенского вуза Большунов принес сборной России первое «золото» на Олимпиаде в Пекине

12:37 | 06.02.2022 | Спорт

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Пенза, 6 февраля 2022. PenzaNews. Студент института физкультуры и спорта Пензенского государственного университета Александр Большунов принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, победив в скиатлоне.

Студент пензенского вуза Большунов принес сборной России первое «золото» на Олимпиаде в Пекине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он преодолел 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды.

«Серебро» по итогам гонки досталось другому российскому спортсмену — Денису Спицову, который отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд.

Третьим финишировал финн Ийво Нисканен (Iivo Niskanen) с отставанием в две минуты.

В скиатлоне лыжники преодолевают первые 15 км классическим стилем, еще 15 км — свободным. После половины дистанции спортсмены заезжают на пит-стоп для смены лыж.

Всего в активе сборной России на данный момент четыре медали: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.

Следующий комплект медалей на Олимпиаде в Пекине лыжники разыграют 8 февраля в спринте.

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