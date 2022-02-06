Студент пензенского вуза Большунов принес сборной России первое «золото» на Олимпиаде в Пекине Спорт

Пенза, 6 февраля 2022. PenzaNews. Студент института физкультуры и спорта Пензенского государственного университета Александр Большунов принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, победив в скиатлоне.

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Он преодолел 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды.

«Серебро» по итогам гонки досталось другому российскому спортсмену — Денису Спицову, который отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд.

Третьим финишировал финн Ийво Нисканен (Iivo Niskanen) с отставанием в две минуты.

В скиатлоне лыжники преодолевают первые 15 км классическим стилем, еще 15 км — свободным. После половины дистанции спортсмены заезжают на пит-стоп для смены лыж.

Всего в активе сборной России на данный момент четыре медали: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.

Следующий комплект медалей на Олимпиаде в Пекине лыжники разыграют 8 февраля в спринте.