В Пензе проходит флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой Спорт

Пенза, 16 февраля 2022. PenzaNews. Флешмоб в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, выступающей на Олимпийских играх в Пекине, проходит на площади у дома молодежи в Пензе.

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Как сообщил ТАСС региональный координатор молодежного направления Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ» Никита Светкин, на акцию собрались более 60 участников, которые выстроятся в форме сердца и олимпийских колец.

«Принимают участие [во флешмобе] представители колледжей Пензенской области, сейчас [собрались] более 60 участников. Мы из участников будем выстраивать сердце и олимпийские кольца, снимем с квадрокоптера, чтобы разместить [фото в соцсетях] в поддержку Камилы Валиевой», — сказал собеседник агентства.

На площади также поставили куб, на котором болельщики могут написать пожелания для Камилы Валиевой.

Юную фигуристку поддерживают и в других регионах России. Так, студенты Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского создали стикеры для мессенджера Telegram в поддержку Камилы Валиевой. Они сопровождаются мотивационными надписями: «Верь в себя», «Не опускай руки», «Будь первой».

Жители Сыктывкара призвали поддержать Камилу Валиеву хештегом #Камиламыстобой в постах в соцсетях. В Мурманске фигуристку решили поддержать большим баннером на фасаде кинотеатра, где также высказали ей слова поддержки.

25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге Камила Валиева проходила допинг-тестирование. Пробы спортсменки были отправлены на проверку в стокгольмскую лабораторию, которая в начале февраля сообщила Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) о наличии в пробе «А» триметазидина. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.

После этого Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые были отклонены Спортивным арбитражным судом. Однако расследование по делу Камилы Валиевой продолжится.