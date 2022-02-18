Сборная России по хоккею вышла в финал олимпийского турнира Спорт

Пенза, 18 февраля 2022. PenzaNews. Сборная России, в состав которой входят воспитанники пензенской школы хоккея Сергей Андронов и Антон Слепышев, обыграла команду Швеции в серии буллитов в полуфинале олимпийского турнира в Пекине.

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Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1.

На 21-й минуте отличился Антон Слепышев. Ему ассистировали Павел Карнаухов и Егор Яковлев.

На 47-й минуте скандинавы сравняли счет усилиями Антона Ландера.

В серии буллитов точнее была российская команда. Победный буллит реализовал Арсений Грицюк.

В финале сборная России встретится с командой Финляндии, которая 18 февраля обыграла в полуфинале словаков со счетом 2:0.

Финальная игра состоится в предстоящее воскресенье, 20 февраля.