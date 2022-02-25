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«Лыжня России» в Пензе пройдет на Олимпийской аллее, а не на «Снежинке»

10:14 | 25.02.2022 | Спорт

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Пенза, 25 февраля 2022. PenzaNews. Массовая гонка «Лыжня России», проведение которой в Пензе намечено на предстоящее воскресенье, 27 февраля, в связи с погодными условиями состоится на Олимпийской аллее, а не стадионе «Снежинка». Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

«Лыжня России» в Пензе пройдет на Олимпийской аллее, а не на «Снежинке». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Старт соревнований состоится у олимпийских колец. [...] Первый забег среди профессиональных спортсменов стартует в 10.30, регистрация с 10.00. Последующие забеги для любителей лыжного спорта стартуют с 11.30, регистрация с 11.00», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что соревнования по лыжным гонкам в рамках спартакиады органов государственной власти Пензенской области и лыжные гонки в рамках Дня зимнего вида спорта также пройдут на Олимпийской аллее.

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