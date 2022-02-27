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Участниками «Лыжни России» в Пензе стали более 1,5 тыс. человек

16:23 | 27.02.2022 | Спорт

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Пенза, 27 февраля 2022. PenzaNews. Свыше 1,5 тыс. человек приняли участие в 40-й всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая прошла на Олимпийской аллее Пензы в воскресенье, 27 февраля.

Участниками «Лыжни России» в Пензе стали более 1,5 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На старт вышли как профессиональные спортсмены, так и любители лыжного спорта 2004 года рождения и старше.

С учетом действующих в регионе ограничений количество участников каждого забега не превышало 50 человек.

Среди профессиональных спортсменов на «Лыжне России» были разыграны награды Минспорта РФ.

Призерами соревнований среди девушек стали Алена Брюхова (1 место), Виктория Коноплянцева (2 место), Анна Мигунова (3 место); среди юношей — Данила Романихин, Никита Гуськов, Дмитрий Приходько; среди мужчин — Денис Голосов, Антон Курамшин, Никита Горшенев; среди женщин — Екатерина Кузнецова, Нина Банникова, Татьяна Аверьянова.

Самым опытным участником соревнований признан Вячеслав Боронин, самой опытной участницей — Анастасия Авдонина, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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