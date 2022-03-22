«Ростелеком» привезет в Пензу главный трофей чемпионата КХЛ Спорт

Пенза, 22 марта 2022. PenzaNews. «Ростелеком» в партнерстве с Континентальной хоккейной лигой доставит в Пензу кубок КХЛ, он будет выставлен в холле спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» 26 марта в полдень. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

В нем отмечается, что жители и гости города смогут не только увидеть трофей, но и сфотографироваться на его фоне, поучаствовать в розыгрыше призов от интернет-провайдера, пообщаться с ветеранами пензенского хоккея.

«В день проведения экспозиции в спорткомплексе «Дизель-Арена» при поддержке министерства физической культуры и спорта Пензенской области и «Ростелекома» пройдет хоккейный турнир «Кубок лидеров». На большой ледовой арене сыграют команды юниорской хоккейной лиги «Дизель». Вход на выставку и трибуны свободный», — сказано в пресс-релизе.

Как подчеркнул вице-президент, директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Евгений Петров, компания уже много лет поддерживает хоккей.

«Для нас почетно принимать в Поволжье эстафету туров главного трофея чемпионата. Мы разделяем страсть к хоккею вместе с нашими абонентами в каждом регионе, даже там, где нет команд ведущей лиги страны. Преимущественно именно такие территории в макрорегионе «Волга» посетит кубок в этот раз. Соприкоснуться с реликвией, увидеть приз и запечатлеть себя на память с почетным атрибутом — для болельщиков большая честь и память на долгие годы. Вместе с Континентальной хоккейной лигой мы дарим им такую возможность. Для компании тур главного трофея чемпионата КХЛ — это и возможность поощрить абонентов – активных пользователей единого личного кабинета «Ростелекома», участников программы лояльности «Бонус». В ходе экспонирования кубка их ждут сувениры, сертификаты на подписку видеосервиса Wink и, конечно же, возможность первыми сфотографироваться с главным трофеем лиги. Уверен, событие объединит огромное количество почитателей этого динамичного вида спорта и приумножит их число», — сказал он.

В свою очередь вице-президент Континентальной хоккейной лиги Сергей Доброхвалов напомнил, что КХЛ седьмой год подряд вместе с «Ростелекомом» проводит тур кубка Гагарина.

«Особенно приятно, что трофей посещает города, где нет клубов КХЛ. Это помогает в развитии хоккея и повышении интереса к матчам нашей лиги. Ежегодно путешествие кубка охватывает все больше городов, чтобы болельщики со всей страны смогли своими глазами увидеть главный трофей КХЛ и прикоснуться к нему. Спасибо «Ростелекому» за то, что он помогает любителям хоккея со всей России почувствовать себя частью нашей большой спортивной семьи. Плей-офф сезона 2021–2022 уже подарил нам немало ярких матчей и неожиданных исходов, а дальше будет еще интереснее», — отметил вице-президент КХЛ.