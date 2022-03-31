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«Ростелеком» и КХЛ завершили тур кубка Гагарина по городам Поволжья

15:08 | 31.03.2022 | Спорт

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Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. «Ростелеком» и Континентальная хоккейная лига завершили тур кубка Гагарина по городам Приволжского федерального округа, главный трофей чемпионата КХЛ увидели свыше 10 тыс. поклонников хоккея в Уфе, Стерлитамаке, Оренбурге, Саратове, Пензе и Саранске.

«Ростелеком» и КХЛ завершили тур кубка Гагарина по городам Поволжья

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба оператора, из города в город кубок перевозили специальным транспортом в сопровождении охраны. В пути он находился в ударопрочном водонепроницаемом кофре.

В зонах экспонирования кубка посетителей встречали титулованные хоккеисты — Виталий Прошкин, Игорь Григоренко, Сергей Светлов, Анатолий Федотов. Они провели для гостей автограф-сессии. Встреча со звездами хоккея стала событием для юных спортсменов.

«Встреча с легендарными игроками стала символичной для ребят, которые живут хоккеем. Для них это не просто праздник, о котором они будут помнить долгие годы, это путевка в большой спорт. Кубок словно настраивает их на грядущие победы», — отметил вице-президент, директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

В день экспонирования кубка на ледовых аренах проходили товарищеские матчи и первенства, для воспитанников хоккейных клубов были организованы мастер-классы. В Оренбурге на лед вместе с Сергеем Светловым вышли 60 ребят.

«В мое время не было таких замечательных ледовых дворцов. Мы в Пензе резали лед на залитой во дворе хоккейной коробке. Тренеры нашего «Дизелиста» именно во дворах отбирали будущих спортсменов. Из экипировки — простые коньки да клюшка... Новое поколение растет. Сколько сейчас мальчишек на лед ставим!» — сказал он.

В Саратове юных спортсменов приветствовал советский хоккеист и тренер, чемпион СССР и СНГ, финалист кубка Канады Анатолий Федотов.

Он подчеркнул, что хоккей — нелегкий спорт: в нем возможны и травмы, и неудачи, но большое терпение и трудолюбие помогают пережить трудности.

Анатолий Федотов пожелал начинающим спортсменам идти к своей мечте — сначала попасть в саратовский «Кристалл», а затем побороться за кубок Гагарина.

В каждом городе, принимавшем кубок КХЛ, абоненты «Ростелекома» – участники программы «Бонус» были почетными гостями мероприятия. Они получили от компании сувениры, профессиональные фотографии с трофеем и сертификаты на подписку видеосервиса Wink.

Сфотографироваться на фоне кубка, принять участие в викторинах и конкурсах могли все желающие.

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