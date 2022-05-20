17:47:52 Пятница, 20 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке пройдут первенство города и второй этап Пензенской области по мотокроссу

12:05 | 20.05.2022 | Спорт

Печать

Пенза, 20 мая 2022. PenzaNews. Лично-командное первенство города Кузнецка и второй этап Пензенской области по мотокроссу пройдут на мотодроме «Сухановский» в предстоящие выходные, 21 и 22 мая.

В Кузнецке пройдут первенство города и второй этап Пензенской области по мотокроссу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, за титул победителей будут бороться как юные, так и именитые гонщики в восьми классах мотоциклов.

Соревнования посвящены памяти бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, благодаря которому в 1995 году мотоспорт в регионе начал новый виток развития.

Именно тогда по инициативе Василия Бочкарева — мастера спорта СССР по мотоциклетному спорту, в то время занимавшего пост главы администрации Железнодорожного района Пензы, — была организована мотоциклетная федерация Пензенской области.

Начало соревнований запланировано на полдень.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 56 случаев заражения коронавирусом В Пензе с начала года заключено 536 соцконтрактов
В Пензенской области за сутки подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом В Пензе подписано соглашение о сотрудничестве по обеспечению безопасности на водных объектах
Жительница Пензенского района лишилась более 330 тыс. рублей после общения с «сотрудником банка» Валерий Лидин призвал объединить усилия власти и бизнеса при подготовке к летней оздоровительной кампании
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама