В Кузнецке пройдут первенство города и второй этап Пензенской области по мотокроссу Спорт

Пенза, 20 мая 2022. PenzaNews. Лично-командное первенство города Кузнецка и второй этап Пензенской области по мотокроссу пройдут на мотодроме «Сухановский» в предстоящие выходные, 21 и 22 мая.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, за титул победителей будут бороться как юные, так и именитые гонщики в восьми классах мотоциклов.

Соревнования посвящены памяти бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, благодаря которому в 1995 году мотоспорт в регионе начал новый виток развития.

Именно тогда по инициативе Василия Бочкарева — мастера спорта СССР по мотоциклетному спорту, в то время занимавшего пост главы администрации Железнодорожного района Пензы, — была организована мотоциклетная федерация Пензенской области.

Начало соревнований запланировано на полдень.