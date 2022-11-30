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В Пензе пройдут мероприятия, посвященные старту зимнего спортивного сезона

16:59 | 30.11.2022 | Спорт

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Пенза, 30 ноября 2022. PenzaNews. Мероприятия, посвященные старту зимнего спортивного сезона, пройдут в Пензе в предстоящий четверг, 1 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Пензе пройдут мероприятия, посвященные старту зимнего спортивного сезона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 12.00 на площади Ленина состоится сдача норм ВФСК «ГТО», состязания по перетягиванию каната, «Веселые старты», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в 13.20 на катке торгово-развлекательного центра «Высшая лига» будет организована церемония открытия акции «Спортивная зима», а до и после нее — хоккейный турнир.

Из сообщения следует, что также тематические мероприятия состоятся во дворце спорта «Рубин», где они начнутся в 15.00.

«Там пройдут показательные выступления спортсменов Пензенской области по фигурному катанию и конькобежному спорту», — уточняется в тексте.

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