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В Пензенской области в 2023 году появится 40 новых открытых спортплощадок

10:11 | 19.01.2023 | Спорт

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Пенза, 19 января 2023. PenzaNews. 40 новых открытых спортивных площадок появится в Пензенской области в текущем году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области в 2023 году появится 40 новых открытых спортплощадок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что в прошлом году его инициатива об обустройстве спортобъектов открытого типа была поддержана председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

«В рамках программы «Газпром – детям» в этом году в городской и сельской местности появится 40 физкультурно-спортивных сооружений. Стоимость каждого — порядка 20 млн. рублей», сказал Олег Мельниченко.

По информации пресс-службы облправительства, будет построено 22 многофункциональные площадки на базе хоккейных коробок и 18 спортплощадок без хоккейных бортов.

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