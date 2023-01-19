В Пензенской области в 2023 году появится 40 новых открытых спортплощадок
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Пенза, 19 января 2023. PenzaNews. 40 новых открытых спортивных площадок появится в Пензенской области в текущем году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
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Он напомнил, что в прошлом году его инициатива об обустройстве спортобъектов открытого типа была поддержана председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
«В рамках программы «Газпром – детям» в этом году в городской и сельской местности появится 40 физкультурно-спортивных сооружений. Стоимость каждого — порядка 20 млн. рублей», сказал Олег Мельниченко.
По информации пресс-службы облправительства, будет построено 22 многофункциональные площадки на базе хоккейных коробок и 18 спортплощадок без хоккейных бортов.