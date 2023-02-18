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По итогам регулярного чемпионата ВХЛ пензенский «Дизель» занял четвертое место

09:55 | 18.02.2023 | Спорт

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Пенза, 18 февраля 2023. PenzaNews. Пензенский клуб «Дизель» занял четвертое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона 2022-2023 годов.

По итогам регулярного чемпионата ВХЛ пензенский «Дизель» занял четвертое место. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом круге плей-офф команда встретится с «Торосом» из Нефтекамска, который располагается на 13 строчке турнирной таблицы.

Как сообщает пресс-служба ВХЛ, на данный момент определены все 16 участников плей-офф. Соискатели кубка Петрова в первом раунде разделены на пары по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим, второй по счету — с предпоследним и так далее. Преимущество своей площадки получают команды с более высоким номером «посева».

Стадии серий матчей будут проводиться до четырех побед в каждой серии, максимальное количество игр — семь.

Первые два матча, а также в случае необходимости пятый и седьмой проводятся на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам регулярного чемпионата.

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